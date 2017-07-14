Swarovski imparatorluğunun varisi balayı için Bodrum'u tercih etti

Victoria Swarovski ve eşi emlak kralı Werner Mürz, Bodrum'da kiraladıkları tekneyle Ege turuna çıktı. Swarovski markasının sahiplerinden Paul Swarovski'nin kızı Victoria Swarovski geçtiğimiz günlerde emlak yatırımcısı sevgilisi Werner Mürz ile İtalya'nın Trieste kentinde görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 1.2 milyon dolar değerindeki gelinliğiyle dünya gündemine oturan Victoria Swarovski, balayı için Türkiye'yi tercih etti. Bodrum'da tekne kiralayan ünlü çift mavi tura çıktı. Ege koylarını gezen Swarovski, sosyal medya hesabından bol bol balayı fotoğraflarını paylaştı. Swarovski, Türk bayrağı önünde çekilmiş bir resmini de paylaşarak "Beautiful Turkey" (Güzel Türkiye) notunu düştü.

Eren Ayhan