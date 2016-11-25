Geçtiğimiz 29 Temmuz akşamı, Bornova Kızalay Mahallesi’nde, ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Y.K. ailesinden izin alıp arkadaşı olan komşularının kızıyla balkonlarında oynamaya başladı. Oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı ve Y.K.’nın arkadaşı balkondan ayrıldı. Balkonda tek kalan Y.K.’nın yanına arkadaşının dedesi T.Ç. (56) geldi. T.Ç., Y.K.’yı bebek vereceği yalanıyla torununun odasına götürüp iddiaya göre taciz etti. Yaşanan olaydan rahatsız olan Y.K., odadan koşarak çıkıp evlerine gitti. Küçük kız durumu anne ve babasına anlattı. Aile polise giderek T.Ç.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, T.Ç.’yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, T.Ç. hakkında ’çocuğa cinsel istismarda bulunmak’ suçundan İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

STRES VE KORKU SONU OLDU

Yaşadığı olaydan dolayı büyük korku yaşayan Y.K., olaydan sonra okula gidemedi ve evden dışarı çıkamadı. Psikolojik tedavi görmeye başlayan küçük kız, tek başına kalamazken geceleri kabuslar görmeye başladı. Dava günü yaklaşmaya başlayınca strese giren ve cinsel saldırıya uğradığı T.Ç.’yi karşısında görme korkusu yaşayan Y.K., davadan 2 gün önce geçtiğimiz Pazartesi günü evinde fenalaştı. Ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Y.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Y.K.’nın ilk incelemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Aile çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılacak ilk duruşmanın ise ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.