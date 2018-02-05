Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

İran’ın başkenti Tahran’da yaşanan hava kirliliği gündelik yaşamı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle kış aylarında yoğunlaşan hava kirliliği tüm kentte okulların iki gün süreyle tatil edilmesine neden oldu. Görüş mesafesinin de giderek azaldığı Tahran’da yetkililer, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kronik üst solunum yolları hastalarının sokağa çıkmaması uyarısında bulunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada başkent trafiğindeki eski araçların biran önce trafikten men edilmesi gerektiğini söyledi.

Elburz Dağı eteklerinde bulunan kent merkezinin rüzgar almayışı, çarpık sanayileşme, egzoz emisyonu yüksek olan eski araçların trafikte yoğun kullanımı, Tahranlılar’ın özellikle kış aylarında yoğun hava kirliliği ile yüz yüze gelmesine neden oluyor.