Takla atan araç uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Bayrampaşa Otogar yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir aracı, yanındaki araç sıkıştırdı. İki araç kontrolden çıkarken kazaya durmayı başaramayan bir araç daha karıştı.

Takla atan araç bariyerlere çarparak durabildi. Aracı sıkıştıran şoför olay yerinden hızla kaçarken, takla atan araca çarpan başka bir aracın bariyerlere sürüklemesi sonucu yol kenarındaki uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı görüntülendi.

Takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, kaza sonucu ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

Murat Horoz