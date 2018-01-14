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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! |İstanbul haberleri

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 2 ağaca çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! |İstanbul haberleri

14 Ocak 2018 11:34
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Tıkla İzle

Kaza, saat 10.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan’dan Kasımpaşa istikametine giden Deniz Erişçi idaresindeki 34 GU 8107 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp 2 ağaca çarptı. Ters dönen aracın içerisindeki sürücü Erişçi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Ardından sürücü, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücüyü ambulansa alarak, kontrolden geçirdi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tutarak trafiğin akışını sağladı. Kazada aracın çarptığı bir ağaç kırılarak devrilirken, diğer ağaçta zarar gördü.

“Verilmiş sadakası varmış”

Kazayı gören Ferhat Özdemir, “Buradan aşağıya gelirken, kendisini su birikintisine kaptırdı. Frene bastı ama kaydı sonra buraya vurdu. Allah'tan öbür tarafa geçmedi, verilmiş sadakası varmış. Bizde çıkartmak çalışırken, kendisini çıkarttı. Herhangi bir yarası yok” dedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: İstanbul, kaza

 

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