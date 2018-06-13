Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı!

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesi Tubitak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa P. idaresindeki 41 UP 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden gelen Selim K. idaresindeki 34 NB 3792 plakalı otomobile çarparak takla attı. Meydana gelen kazada Mustafa P. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralı Gebze'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

