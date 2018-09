Takla attığı otomobili bırakıp kaçtı

Üniversite kavşağında sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 SN 486 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırama çarparak takla attı. Yara almadan otomobilin içinden çıkan sürücü aracını bırakıp kaçtı. Otomobilin yaptığı kaza yakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına an be an kaydedildi. Takla atan sürücünün yardımına benzinlikte çalışan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çekici yardımı ile kaza yapan otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme yapılırken, kayıplara karışan sürücü için arama çalışmaları başlatıldı.

Rıdvan Bostancı