Takoran Vadisi turizmcileri ve doğa tutkunlarını bekliyor

Takoran Vadisi, 1992 yılında Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla birlikte sular altında kalan bir çok tarihi yapıyı barındırıyor. Derinliğin bazı yerlerde 100 metreyi bulduğu vadi, Meryem Ana heykeli, kilise ve tarihi bir yerleşim yerine de ev sahipliği yapıyor. Yarım adaya benzeyen eski ismi 'Takoran' (Baki) olarak bilinen köyden alan bakir vadiyi ilk defa görenler, küçük onlarca koy ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağaralarına hayran kalıyor. Fırat Nehri'nin zamanla oluşturduğu Takoran Vadisi, Mezra Mahallesinden başlayan kıyısıyla Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar uzanıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip 'saklı cennet' 'Takoran Vadisi', kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle fotoğraf sanatçıları ve belgesel yapımcılarının da dikkatini çekmeye başladı. Bölgeye ulaşımın kolaylaştırılması için yollar beton yapılırken, gelen ziyaretçiler için tur düzenlenmesi amacıyla bir de tekne satın alındı. Çekimleri devam eden 'Unutulan sesler' adlı belgeselin yönetmeni Erdoğan Kar, vadinin görülmeye değer olduğunu dile getirerek, "Hemen arkamızda Fırat kanyonu var, gerçekten çok derinliği olan, görülmeye değer. Burada her türlü sporun yapılabileceği imkanların olduğu bir yer. Kısacası Takoran görülmeye değer önemli bir yer. Umarım bu önem zamanla anlaşılır ve insanlarımız buraları görmeye gelir" dedi.

Doğal kaya mezarlarıyla dolu

Vadinin egzotik bir havaya sahip olduğunu belirten Kar, "Bunu anlatmak gerekiyor, bu da iyi bir tanıtımdan geçiyor. Eğer iyi bir tanıtım yapılabilirse ki profesyonel bir tanıtımda fayda var. Burada da iş belediyelerimize düşüyor" ifadelerini kullandı. Takoran Vadisi'nin keşfedilmeyi beklediğine dikkat çeken Baki Mahalle Muhtarı Sıtkı Köprüdüz, sular altında kalan şehirler olduğunu söyleyerek, "Fırat yatağında kaya mezarları var, Meryem Ana heykeli daha doğrusu silueti var, daha ileri de kanyonları var. Buraya daha önce gelmeyenlere çağrımdır, mutlaka gelip görsünler, burası saklı cennet vadisidir. Burası muhteşem güzelliklerle kaplı, doğal kaya mezarlarıyla dolu. Gelmeyenler kesinlikle gelip görsün" diye konuştu.

Vadide de sular altında üç yerleşim alanının olduğunu vurgulayan Muhtar Köprüdüz, "Eskiden kalma kiliseler, iki tarihi köprü ve daha nice güzellikler var. Doğa sporcuları için çok uygun gelip keşfetmeliler. Yetkililerden buraya bir el atmalarını istiyoruz, gelip görsünler, turizme kazandırsınlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilik, kaymakamlık ve belediyelerimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kanyonlarıyla ve koylarıyla bakir bir bölge"

Takoran Vadisi'nin bakir bir bölge olduğunu söyleyen Siverek Belediye Başkanı Avukat Resul Yılmaz, "Vadi bizim bir değerimiz, hiç şüphesiz kanyonlarıyla ve koylarıyla bakir bir bölge. Keşfedilmeyi bekleyen bir yer, bizlerde göreve geldiğimiz günden bu yana Takoran Vadisi'yle ilgili bir takım toplantılar yaptık. Vadiyi tanıtmaya yönelik ne tür adımlar atabiliriz, arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı nihayete erdirdik ki bunun ilk adımını attık. Nissibi Köprüsü'nün hemen yanı başında 50 bin metrekarelik içerisinde mesire alanının olduğu, sosyal tesisler ve yüzme havuzlarının bulunduğu bir kompleks olarak adlandığımız bir tesis yapıyoruz. Allah nasip ederse Ağustos ayında halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Vadinin tanıtımı açısından tesisin önemli olduğuna değinen Başkan Yılmaz, "Zira Takoran Vadisi'nin hemen yanı başında olan bir tesis. Bir yandan Türkiye'nin en büyük köprüleri arasında yer alan Nissibi Köprüsü var. Öte taraftan doğal güzellikleriyle Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Takoran Vadisi'ni de içine alabilecek tanıtımına dönük güzel bir tesis olacak. İstiyoruz ki gerek ilçemizde gerek ilimizde gerekse ülkemizde yada dünya insanları gelsin, oraları dolaşsın, gezsin. Dolayısıyla ilk adım olarak tesisi yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

"Bölgenin tanıtımı için festival düzenleyeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerinin olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Belediyeler olarak alt yapı hizmetlerini götürmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Biz 2018 yılını Takoran Vadisi'ni tanıtmaya dönük bir yıl olacak. Siverek Belediyesi olarak 2018 yılını Takoran Vadisi yılı olarak ilan ettik. İnsanlarımız gelsin piknik yapıp hoşça vakit geçirsin, yüzsün istiyoruz. Orayı tanıtmaya dönük başta festivaller olmak üzere çeşitli etkinliklerimiz olacak. Örneğin Mayıs ayı içerisinde başta basın mensuplarımız olmak üzere, STK temsilcilerimizi, dağcılarımızı, dalgıçlarımızı davet edeceğiz. Tam bir şölen havasında hem festivalimizi düzenleyeceğiz, hem de Takoran Vadimizi bütün dünyaya, ülkemize ve şehrimize tanımış olacağız" diye konuştu.

Şanlıurfalılar, Takoran Vadisi'nin turizme kazandırılması halinde bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Cuma Sarı