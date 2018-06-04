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Taksiciler UBER'e erişimin engellenmesini bekliyor

UBER'e erişimin engellenmesine ilişkin açılan davaya bugün Çağlayan'da devam edilecek. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan taksiciler adalet istedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Ümit ediyoruz UBER erişimi bugün kesilir ve bugün taksicinin gerçekten bayramı olur" dedi.

Taksiciler UBERe erişimin engellenmesini bekliyor

04 Haziran 2018 11:32
Taksiciler UBER'e erişimin engellenmesini bekliyor - Tıkla İzle

UBER'in yasadışı olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davaya devam edilecek. Duruşma öncesi yüzlerce taksici Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi. 

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, duruşma öncesi beklentilerini anlattı. Ulaştırma Bakanlığının yeni yönetmeliğinin Cuma günü yayınlandığını hatırlatan Aksu, "Bu yönetmeliğin 5. maddesi çok açıkça belli. D2 belgesini suistimal ederek İstanbul'da korsan taksicilik yapıyorlar. Ayrıca UKOME tekrar turizm yolcu taşımacılığı ile alakalı yeni bir karar aldı. Çok ağır yaptırımlar, cezalar var. Zaten Başbakanımız açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız da son noktayı koydu. 'UBER falan tanımam' dedi. Bugün Çağlayan Adliyesinde önceden açılmış davanın duruşması var. İnşallah iyi bir karar çıkacağını bekliyoruz. Erişimin kesilmesi ile alakalı bir karar bekliyoruz. Takdir mahkeme heyetinin. Ümit ediyoruz erişimi bugün kesilir ve bugün taksicinin gerçekten bayramı olur" ifadelerini kullandı.  

Beranur Çam

 

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