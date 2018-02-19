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Taksim Camii kubbesine kavuşuyor

Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbeyi oluşturacak demir iskeletin büyük bir kısmı yerleştirilirken çalışmaların son durumu da havadan görüntülendi.

Taksim Camii kubbesine kavuşuyor
Taksim Camii kubbesine kavuşuyor - Foto Galeri

19 Şubat 2018 09:36
Taksim Camii kubbesine kavuşuyor - Tıkla İzle

Kırk dokuz yıldır yapılıp yapılmaması ile ilgili süren tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda görüşülüp onaylanan Taksim Camisi ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbenin demir iskeletinin son durumu ise havadan çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde Taksim Meydan’ında camii siluetinin tamamen belirgin olduğu görüldü. Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak.

 

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