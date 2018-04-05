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Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Taksim İlk Yardım Hastanesinde yangın çıktı

05 Nisan 2018 17:23
Taksim İlk Yardım Hastenesi'nde yangın çıktı - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çıkmasının ardından hastanede bulunanlar panikle dışarı kaçışırken kaçışma anı kameralara yansıdı. Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.

Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde, Sağlık Bakanı Demircan’ı telefonla arayarak, olay hakkında bilgi aldığını belirtti.  

Yeni doğan bebekler yangından tahliye edildi

Yangın çıkan Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi'hde yeni doğmuş 2 bebek, sağlık görevlileri tarafından tahliye edildi.

Dışarıya çıkarılan 2 bebek ambulansa konularak çevredeki bir hastaneye götürüldü. 
 

 

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