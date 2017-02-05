Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Taksim Meydanı’nda çiçekçiler kavga etti: 2 yaralı

Taksim Meydanı’nda çiçekçiler kavga etti: 2 yaralı

Taksim Meydanı’nda çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Taksim Meydanında çiçekçiler kavga etti: 2 yaralı

05 Şubat 2017 07:50
Taksim Meydanı’nda çiçekçiler kavga etti: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 23.30 sıralarında Taksim Meydanı’da bulunan çiçeklerin önünde meydana geldi. İddialara göre çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma daha sonra büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Ayhan Barın ve kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Olayı gerçekleştiren Samet Yogun ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Solak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!