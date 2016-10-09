Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Taksim Meydanı’nda 'Süpürge Taksi' dönemi

Taksim Meydanı’nda 'Süpürge Taksi' dönemi

Beyoğlu Belediyesi Taksim Meydanı'nda "süpüre taksi" dönemi başlattı. Elektrikle çalışan çevreci süpürge taksi, yoğun ilgi gördü.

Taksim Meydanında Süpürge Taksi dönemi

09 Ekim 2016 14:46
Taksim Meydanı’nda 'Süpürge Taksi' dönemi - Tıkla İzle

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'un simgelerinden biri olan Taksim Meydanı'nın temizliğinde yeni bir uygulama başlattı. Elektrikle çalışan ve "süpürge taksi" adı verilen yeni bir araç, Taksim Meydanı'nda göreve başladı. Deneme süresinde olan "süpürge taksi" uygulamasının beklenen randımanı sağlaması halinde yaygınlaştırılacağı ve yeni araçların alınacağı öğrenildi.

Süpürge Taksi şoförü Ömer Cihan, aracın yüzde yüz elektrikle çalışarak çevreci olması dolayısıyla vatandaşlardan olumlu tepkiler alındığını belirtip aracın küçük olmasının da kendisi açısından da bir kolaylık olduğunu söyledi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!