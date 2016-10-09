Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'un simgelerinden biri olan Taksim Meydanı'nın temizliğinde yeni bir uygulama başlattı. Elektrikle çalışan ve "süpürge taksi" adı verilen yeni bir araç, Taksim Meydanı'nda göreve başladı. Deneme süresinde olan "süpürge taksi" uygulamasının beklenen randımanı sağlaması halinde yaygınlaştırılacağı ve yeni araçların alınacağı öğrenildi.

Süpürge Taksi şoförü Ömer Cihan, aracın yüzde yüz elektrikle çalışarak çevreci olması dolayısıyla vatandaşlardan olumlu tepkiler alındığını belirtip aracın küçük olmasının da kendisi açısından da bir kolaylık olduğunu söyledi.