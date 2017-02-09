Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı

Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı

Taksim Meydanı için İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan cami projesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Caminin yapılacağı alanda şantiye kurulumuna bu sabah başlandı.

Taksimde cami inşası çalışmaları başladı

09 Şubat 2017 14:22
Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı - Tıkla İzle

Taksim Meydanı'nda inşa edilecek cami için hazırlıklar başladı. Söz konusu alanda şantiye kurulumuna başlayan ekipler, bölgeyi bariyerlerle çevirdi. Uzun süredir çevik kuvvet polisinin bekleme alanı olarak kullanılan bölgeye konteynerler getirildi. Meydanının Tarlabaşı Bulvarı’na bakan yönünde kurulan şantiye alanında işçilerin hazırlıkları sürerken, şantiye kabinlerinin yerleştirildiği gözlendi. Proje tamamlandığında aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek ve projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek.

Alper Korkmaz

Etiketler: cami inşası, taksim meydanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!