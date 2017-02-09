Taksim Meydanı'nda inşa edilecek cami için hazırlıklar başladı. Söz konusu alanda şantiye kurulumuna başlayan ekipler, bölgeyi bariyerlerle çevirdi. Uzun süredir çevik kuvvet polisinin bekleme alanı olarak kullanılan bölgeye konteynerler getirildi. Meydanının Tarlabaşı Bulvarı’na bakan yönünde kurulan şantiye alanında işçilerin hazırlıkları sürerken, şantiye kabinlerinin yerleştirildiği gözlendi. Proje tamamlandığında aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek ve projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek.

Alper Korkmaz