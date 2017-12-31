Taksim’de KGYS aracı kuş uçurtmuyor

İstanbul’da yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı konuşlandırıldı. Polis ekipleri tarafından İstanbul, 7 bin kamerayla 6 bin 747 noktada saniye saniye izlenecek. Taksim’de ise 17 noktada 136 kamera ile izleme yapılacak. Komuta merkezinden izleme yapılarak anlık bilgilerin paylaşılacağı araçta, kameraların çözünürlüklerinin geçtiğimiz günlere nazaran 4K olarak değiştirildiği öğrenildi. KGYS aracında yetkililer, 24 saat boyunca izleme yapacak.

Doğan Can Cesur