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Taksim’de otelden atılan paralar izdihama neden oldu

Beyoğlu, Taksim’de bir otelin üst katlarından para atıldığı gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu.

Taksimde otelden atılan paralar izdihama neden oldu

18 Haziran 2018 08:55
Taksim’de otelden atılan paralar izdihama neden oldu - Tıkla İzle

Taksim’de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi’yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı.

Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi. Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.  

Sümer Avcı
 

Etiketler: para, taksim

 

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