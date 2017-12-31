Diğer
Kategoriler

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi! Dakika dakika böyle izlendi

Yeni yıla saatler kala İstanbul'un kalbi sayılan Taksim ve çevresinde, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde bölge, mobil tır içerisinden polis ekiplerince dakika dakika incelendi.

Taksimde yoğun güvenlik önlemi! Dakika dakika böyle izlendi

31 Aralık 2017 19:58
Taksim’de yoğun güvenlik önlemi - Tıkla İzle

2018'e saatler kala İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda il genelinde 37 bin polisin yanı sıra yaklaşık 4 bin civarında da askeri personel ve sahil güvenlik ekibi görev yapıyor. Taksim’de de sıkı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, günler öncesinden çok sayıda noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla Taksim ve çevresini dakika dakika inceliyor.

Yüksek çözünürlüklü kameralarla anlık takip

Taksim bölgesindeki 34 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktasında 136 yüksek çözünürlüklü kamera ile her an izlemeler gerçekleştiriliyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar için sahadaki ekipleri uyararak olumsuz bir duruma karşı önlemler alıyor.
Öte yandan il genelinde ise yaklaşık bin 700 KGYS noktasında yaklaşık 7 bin kamera ile incelemeler de yapılıyor. 

Ferhat Yasak - Oğuzcan Yazar
 

Etiketler: taksim

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç