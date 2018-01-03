Diğer
Kategoriler

Taksitle satın aldığı tırı devirince hüngür hüngür ağladı

Karaman’da bir sürücü, taksitle satın aldığı tırı devirince hüngür hüngür ağladı.

Taksitle satın aldığı tırı devirince hüngür hüngür ağladı

03 Ocak 2018 03:01
Taksitle satın aldığı tırı devirince hüngür hüngür ağladı - Tıkla İzle

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, satın aldığı tırın taksitlerini ödeye bilmek için Karaman’dan Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan şeker fabrikasına pancar taşıyan Mustafa Yalçın, yönetimindeki 70 BG 420 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta refüjüne çarparak devrildi. Devrilen tırdaki pancarların yola saçılması nedeniyle Karaman-Ereğli yolunun gidiş istikameti trafiğe kapandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mustafa Yalçın, taksitle satın aldığı tırının durumunu görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sürücü Yalçın’ı kazayı duyarak olay yerine gelen annesi ve yakınları sakinleştirdi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden çekilmesi ve Karaman Belediyesine ait ekiplerin kepçeyle yola saçılan pancarları temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. 

Etiketler: devrildi, Karaman, TIR

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç