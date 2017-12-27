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Tamer Avcı: 'Bu tarz takımlara karşı oynamak zor'

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Avcı, güçlü bir rakiple oynadıklarını belirterek, “Bu tarz rakiplere karşı oynamak zor” açıklamasını yaptı.

Tamer Avcı: Bu tarz takımlara karşı oynamak zor

27 Aralık 2017 22:55
Tamer Avcı: 'Bu tarz takımlara karşı oynamak zor' - Tıkla İzle

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor’da Teknik Direktör Tamer Avcı, karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. Üst düzey bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Avcı, “Bizim için çok kolay değil. Maçtan önce planlarımızı yaptık. Sahada gördüğünüz gibi taktiksel açıdan disiplinli oynadık. Son 10 dakikaya kadar da taşıdık bunu. Rakibin kalitesi çok üst düzey ve yakaladıkları pozisyonları buldular” dedi. İkinci maçın da kendileri için zor geçeceğini söyleyen Avcı, “Biz hazırlığımızı yapacağız ve ikinci maçta kazanmak için sahaya çıkacağız. Yapabileceklerimizi yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı

 

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