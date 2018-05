Tamer Taşpınar: 'Dopingle mücadelemiz sürecek'

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. 2013 yılında göreve gelmelerinin ardından dopingle mücadeleye başladıklarını söyleyen Taşpınar, “2013 yılında göreve geldim ve bu dönemde doping skandalları vardı. Çok sıkı tedbirler aldık. O zaman dopinge sıfır tolerans dedik ve işe başladık. Sporcu sayımızı 3’e katladık, il sayımızı 32’den 56’ye çakırdık. Her şey çok iyi gidiyordu. Göreve ilk geldiğimde 'Bu iş dopingsiz olmaz, Avrupa ve dünyada madalya alamazsınız' dediler. Bunu da spor camiasından insanlar söyledi. Ama olmalıydı. Doping haksız rekabetti, sağlığa zarardı ve işe hile karıştırmaktı. Tüm Türkiye Şampiyonaları’nda numune aldık. Yılda Türkiye içinde 1’e düştü bu sayı, yurt dışında ise 0’a düştü. Bunu çok şükür başardık. WADA Başkanı, dönemin bakanı Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür etti. 'Madalya alamazsınız' dediler. Uluslararası organizasyonlarda 80 olan madalya sayısını 150’ye çıkardık. 12 yıl halter Olimpiyatlar’da madalya alamamıştı. 12 yıl sonra biz gümüş madalya aldık” ifadelerini kullandı.

“Bütün kuralları yerine getirdik”

2008 Pekin Olimpiyatları’ndaki numunelerin açılmasıyla talihsizlik yaşadıklarını sözlerine ekleyen Taşpınar, “Tam böyle her şey yolunda giderken bir talihsizlik yaşadık. Rusya’da doping skandalları patladı. Çok ağır yaptırımlar oldu. Dünya Halter Federasyonu da 2008 Pekin Olimpiyatları’ndan sonra bütün numuneleri açtırdı. Bizim de 2008’den 2013’e kadar sicilimiz bozuk. 9 yıl evvelinden alınan bu doping skandalları nedeniyle biz bugün 1 yıl ceza aldık. 19 Ekim 2017’de başladı bu ceza ve bu sene ekim ayında bitecek. 12-13 kural var. Seminer, eğitim, doping kontrolleri gibi kuralların tamamını yerine getirirseniz indirim gelebilir denildi ve biz de tamamını yerine getirdik. 9 ülke vardı ceza alan ve bu ülkelerden sadece 3 tanesi kuralları yerine getirmiş. Biri de Türkiye. Akdeniz Oyunları’nda U15 ve U17 şampiyonalarında indirim bekliyoruz. Şu anda bir haber yok, bekletiyorlar ve sebebini bilemiyoruz. Özerk denetim kurulları kuruldu. Spor sağlıktır diyoruz, doping vücuda her türlü zararı veriyor. Herkes bileğinin gücüyle hareket etmeli. U15 ve U17 için müracaatınızı yapın dediler. Biz de yaptık. Bize bir indirim gelebilir. Olimpiyatlar’a gitmede herhangi bir sıkıntımız yok. Bataklıktan çıkan halter camiası temizlendi çok şükür. Tokyo Olimpiyatları’ndan 18 ay önce, 3 sporcu dopingli çıkarsa Olimpiyatlar’a katılamazsın. Cahil insanlar tabii ki var. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. 18 ayı atlatırsak bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyoruz. Bu süreci atlatırsak madalya beklentimiz var” açıklamasını yaptı.

“Hiçbir sporcu bilmeden doping yapmaz”

Türkiye içinde yapılan kontrollerle dopingi yakaladıklarını söyleyen Tamer Taşpınar, “Önceden ben burada yakalıyordum ve dopingli kimseyi göndermiyordum yurt dışına. Ben burada denetliyorum ama uluslararası doping kontrol merkezi de gelip burada numune alıyor. Hiçbir sporcu bilmeden doping yapmaz. Yemeğime karıştırdılar falan diyorlar, bunlar hikaye. Antrenörlerinin de haberinin olmaması mümkün değil. Cahillik yapan tek tük sporcular var tabii ki. Ama yurt dışından kontrollere gelindiğinde bu problem olacaktır. Seminerler yapıyoruz. Ama bunu sigara, alkol alışkanlığı gibi düşünün. Bir anlık gaflete düşüp bir tane yakayım der gibi, bir tane şu ilaçtan kullanayım dediğinde hayatınız biter” dedi.

“Madalya beklentimiz var”

Milli Takım kamplarına hiçbir şey olmamış gibi devam ederek sporcuları formda tuttuklarının altını çizen Tamer Taşpınar, “Milli Takım kamplarına hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. Eski heyecan dorukta mı diye sorarsanız, kampın sonunda bir yarışmaya gidilmediği için ufak bir heyecan eksikliği oluyor. Ama biz yarışmalara gidecekmiş gibi dizayn ettik bu kampları. Ama biraz etkiler mi derseniz, tabii ki etkiler” şeklinde konuştu.

Madalya beklentisiyle ilgili olarak da konuşan Taşpınar, “Madalya sayısı olarak söyleyemem ama beklentimiz var. Daha önce giderken altın madalya zor gibiydi, ikincilik olabilir diyorduk. Ama neredeyse birincilik geliyordu. Şampiyonluk bekliyoruz deseydik olmaz. Amatör branşlar, takım sporlarına benzemez. Yardımınıza koşan birisi oluyor takım sporlarında. Amatör branşlarda öyle olmuyor. İnşallah madalya beklentimiz var” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu