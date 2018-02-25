Tamer Tuna pilot ceketiyle sahada

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, sahaya askeri pilot ceketiyle çıktı.

İzmir Çiğli’de bulunan 121. Jet Filo Eğitim Komutanlığında görev yapan Göztepeli personel tarafından kendisine hediye edilen pilot ceketiyle sahaya çıkan Tuna’nın hem Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonuna destek olmak amacıyla, hem de geçtiğimiz hafta eğitim uçuşu esnasında düşen uçakta iki şehit veren filo personeline moral vermek amacıyla sahaya pilot ceketiyle çıktığı öğrenildi. Tuna’nın giydiği pilot ceketinde 121. Filo peçlerinin yanı sıra, Göztepeli pilotların tasarladığı Göztepe peçinin de olması dikkat çekti.

Ali Gözeten

