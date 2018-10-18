Tanesi 1 kilo 300 gram gelen palamut 15 TL'den satılıyor

Kent merkezindeki Merkez Balıkçı Pazarı'nda palamudun tanesi 5, 7.5, ve 15 liradan satılıyor. Bazı vatandaşlar palamuda rağbet gösterirken, bazı vatandaşlar ise fiyatların düşmesini bekliyor.

Palamudun azaldığını ifade eden balıkçı Bayram Yılmaz, "Palamutta son durum balık küçüldü. Bu da palamudun yok oluşudur. Bu kadar palamudun peşine hamsinin olacağını hiç zannetmiyorum. İnşallah çinekop bol olur da vatandaş balık yemeğe devam eder. Biliyorsunuz et fiyatları tavuk fiyatları 20 lira civarındaydı. Palamut bol olunca tavuk ve et fiyatları düştü. Doların tek çalışmadığı yer balık illeridir. Fakat halka bazı şeyleri anlatamıyoruz. Mazotun 6 buçuk TL olduğu yerde 40 metrelik kayığın ne kadar mazot yaktığını hiç kimse aklına getirmiyor. Ya da 50 tane tayfanın yemek hesabı ne kadar bunu hesap eden yok. Müşteri geliyor 5 TL'ye palamut olmaz mı? 1 kilodan fazla gelen palamut 5 TL olur mu? Bizde saat saat değişir bir anda balık bol olur fiyatlar yarı yarıya düşer. Bunların masrafını kimse hesap etmiyor. Palamut artık gitti gidiyor gibi bundan sonra çinekop, istavrit, hamsi bakacağız. Hamsinin pek olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok zamansız büyüyen palamut oldu. Çok güzel, lezzetli oldu ama bunlar ne yedi bu kadar kilo aldılar. O yüzden bu sene hamsinin olacağını pek zannetmiyorum. İstavrit 10-15, hamsi 10 lira, palamut 5, 7.5, 15 lira, çinekop 25- 30 lira, barbun 25- 30 lira. Ama bu demek değil ki balık fiyatları hep böyle kalacaktır. Tabi ki düşecektir ama bir bolluğun olması gerekir" dedi.

Sertaç Özdemir - Onur Altındağ

