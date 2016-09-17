Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tanışma teklifini reddetti diye genç kızı öldüresiye dövdüler

Tanışma teklifini reddetti diye genç kızı öldüresiye dövdüler

İzmir'de üniversite öğrencisi genç kız, kendisine laf atan ve tanışmak isteyen iki genci reddedince darp edilerek öldüresiye dövüldü.

Tanışma teklifini reddetti diye genç kızı öldüresiye dövdüler

17 Eylül 2016 17:17

İzmir'in Bornova ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Neriman G., iddiaya göre yolda yürürken kendisine laf atan ve tanışmak isteyen iki kişinin teklifini reddettiği gerekçesiyle saldırganlar tarafından darp edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 23:00 sıralarında Bornova Süvari Caddesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp eve giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Neriman G., iddiaya göre iki kişinin önce sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisiyle tanışmak isteyen iki kişiye tanışmak istemediğini belirten genç kız, reddettiği gençlerin saldırısına uğradı.

Dakikalarca darp edildi
Uzun süre darp edilen talihsiz kadın çevredeki vatandaşların dakikalar sonra araya girmesiyle canını kurtardı. Karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Neriman G., kendisine vahşice saldıran iki gencin bulunarak cezasını çekmesini istediğini belirtti.
Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan talihsiz genç kız, o anları şöyle anlattı:
“Gece 23.00 civarıydı. İşten dönüyordum. İki adam çıktı karşıma, tanışmak istediler. Tanışmak istemeyince saldırdılar, defalarca vurdular. Ne olduğunu anlamadım. Etraftan ayırdılar tabi ama biraz geç oldu ben dayağı yemiş oldum. Hala olayın etkisindeyim. Bana saldıranlar hakkında şikayette bulundum, cezalarını çekmelerini istiyorum.” 

Etiketler: tanışma teklifi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!