İzmir'in Bornova ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Neriman G., iddiaya göre yolda yürürken kendisine laf atan ve tanışmak isteyen iki kişinin teklifini reddettiği gerekçesiyle saldırganlar tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 23:00 sıralarında Bornova Süvari Caddesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp eve giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Neriman G., iddiaya göre iki kişinin önce sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisiyle tanışmak isteyen iki kişiye tanışmak istemediğini belirten genç kız, reddettiği gençlerin saldırısına uğradı.

Dakikalarca darp edildi

Uzun süre darp edilen talihsiz kadın çevredeki vatandaşların dakikalar sonra araya girmesiyle canını kurtardı. Karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Neriman G., kendisine vahşice saldıran iki gencin bulunarak cezasını çekmesini istediğini belirtti.

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan talihsiz genç kız, o anları şöyle anlattı:

“Gece 23.00 civarıydı. İşten dönüyordum. İki adam çıktı karşıma, tanışmak istediler. Tanışmak istemeyince saldırdılar, defalarca vurdular. Ne olduğunu anlamadım. Etraftan ayırdılar tabi ama biraz geç oldu ben dayağı yemiş oldum. Hala olayın etkisindeyim. Bana saldıranlar hakkında şikayette bulundum, cezalarını çekmelerini istiyorum.”