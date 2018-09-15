Tankın içinde baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı

Olay akşamüzeri Muğla karayolu Büyük Menderes Köprüsü yakınlarındaki bir benzin istasyonunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonundaki 5 tonluk su tankı arıza yaptı. Benzin istasyonu yetkilileri, arızayı gidermek için gelen servis elemanı 17 yaşındaki Okan Ş. merdivenle tanka indi. Tankerin yanından malzeme almak için ayrılan ustası döndüğünde, Okan Ş.'in tankerin içerisinde baygın vaziyette yattığını gördü. Benzin istasyonundaki görevlilerle birlikte tanker devrilerek suyu boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Okan Ş.'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Tedavisi devam eden 17 yaşındaki Okan Ş.'in elektrik akımına kapılarak mı ya da metan gazı zehirlenmesi sonucu mu bayıldığı araştırılıyor.



