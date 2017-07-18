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Tansu Çiller’in mağdur ve tanık olarak beyanı alındı

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası, bugün de devam etti. Duruşmaya mağdur, tanık olarak katılan eski Başbakan Tansu Çiller, sanık Alican Türk’ün "DTP’yi kuran Cindoruk da askerler tarafından mı yönlendirildi?" sorusuna, "Ayrıntılı bilgim var, ama buna cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi.

Tansu Çillerin mağdur ve tanık olarak beyanı alındı

18 Temmuz 2017 19:24

28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan’ın da bulunduğu 103 sanığın yargılandığı dava bugün devam etti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 89. celsede öğleden önce İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Tansu Çiller’in mağdur, tanık olarak beyanı alındı. Öğleden sonra devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve sanık müdafilerinin sorularına geçildi.

"DEMİREL, TERFİ ZİNCİRİNİN BOZULMASINDAN MEMNUN KALMAYACAĞINI SÖYLEMİŞ"

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, Sincan’da tankların yürütülmesi haberlerinin medyada yer alması üzerine devletin tepkisinin ne olduğunu sordu. Çiller, Cumhurbaşkanının kendisine bunun bir darbe hazırlığı olduğuna dair brifing verildiğini söylediğini beyan ederek, "Cumhurbaşkanına laiklik tehdidini bir icra olarak görüp görmediğini sordum. O da bana, ’Ben görmüyorum ama bak askerler ayakta, demek ki görenler var’ dedi. O sıralar aklımda komuta kademesinde değişiklik yapmak ve bazı komutanları emekli etmek de vardı. Ancak daha önce Doğan Güreş’in görev süresinin uzatılmasından memnun kalmayan Cumhurbaşkanı Demirel, ’Yeniden terfi zincirinin bozulmasından memnun kalmam’ demişti" şeklinde konuştu.

Çiller, bir sanık müdafisinin "15 yıl sonra bir savcı sizi çağırıyor ve 15 yıl önceki olay soruluyor. Siz, sabah şerifleriniz hayrolsun bugüne kadar neredeydiniz diye savcıya sormadınız mı?" sorusuna, "Ben bu dosyanın açılmasıyla ilgili bir girişimde bulunmadım. Ama madem açıldı, bana başvuruldu ve ben en büyük tanıklarından ve mağdurlarından biriyim, o halde benim için yapılacak tek şey gelecek nesillere bunu aktarabilmek. Çünkü benim tarihe mal olmuş demeçlerim var" cevabını verdi.

"BİLGİM VAR AMA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Sanık Alican Türk’ün “DTP’yi kuran Cindoruk da askerler tarafından mı yönlendirildi?" sorusunu Çiller, "Ayrıntılı bilgim var, ama buna cevap vermek istemiyorum" diye yanıtladı. Ardından beyanları tamamlanan Çiller, mahkeme salonundan ayrıldı. Duruşmaya verilen yarım saatlik aradan sonra mağdur müşteki beyanlarının alınmasına geçildi. Celsenin uzaması halinde geri kalan müştekilerin beyanlarının alınmasına yarın devam edilecek.

Yağmur Yıldız


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