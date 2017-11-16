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Tanzanya’da uçak düştü: 11 ölü

Tanzanya’da bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tanzanyada uçak düştü: 11 ölü

16 Kasım 2017 00:00

Tanzanya’da, turistik bölge Serengeti Milli Parkı’na uçan bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Tanzanya’nın kuzeyindeki Arusha kentinden kalktığı belirtilen uçakta 10 yolcunun ve bir de pilotun bulunduğu belirtildi. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, ölenlerin kimliklerinin yakınları bilgilendirilince açıklanacağını duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada ise kazanın nedenin bilinmediği belirtildi.
Öte yandan Doğu Afrika’nın önde gelen turistik ülkelerinden bir olan Tanzanya’ya daha çok İngiltere, Almanya, ABD ve İtalya’dan ziyaretçi geliyor. 

 

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