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Tanzanyalı yolcunun valizinde eroin çıktı

Afrika ülkelerinden Etiyopya’nın Addis Ababa şehrinden İstanbul'a gelen Tanzanyalı bir yolcunun valizinde yapılan aramada, 3 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi tutuklandı.

Tanzanyalı yolcunun valizinde eroin çıktı

22 Ocak 2018 16:16
Tanzanyalı yolcunun valizinde eroin çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak Cumartesi günü Etiyopya’nın Addis Ababa şehrinden hava yoluyla Atatürk Havalimanı'na gelen F.M.W. (49) adlı Tanzanya uyruklu yolcunun durumundan şüphelenerek risk analiz odasında arama yaptı. Yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda, valizin taban kısmına zulalanmış 3 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.M.W., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sadık Kahraman

Etiketler: eroin, Tanzanyalı yolcu

 

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