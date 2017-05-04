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Tarabya İngiliz Okullarına 'Sokrates Ödülü' verildi

Tarabya İngiliz Okulları (TBS), Akademik Birlik Konseyi tarafından 'Eğitimde uluslararası standartlar', 'Eğitim yönetimi ve eğitim metotları' konularında 'Avrupa Kalite Ödülü' aldı.

Tarabya İngiliz Okullarına Sokrates Ödülü verildi

04 Mayıs 2017 15:33

Avrupa İş Konseyinin (Europe Business Asambley) bir parçası olan Sokrates Ödül Değerlendirme Komitesi (International Socrates Award Nomination Committee) Akademik Birlik Konseyi (AU) tarafından Tarabya İngiliz Okullarına 'Eğitimde uluslararası standartlar”, ‘Eğitim yönetimi ve eğitim metotları” konularında Avrupa Kalite Ödülü (European Quality) layık görüldüğü açıklandı. Butik bir okul olmasına rağmen 27 milletten öğrenciyi bünyesinde barındıran Tarabya İngiliz Okullarının mezun öğrencilerinin tamamının başta Oxford Üniversitesi olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerinden kabuller almasının kazandırdığı itibar ile dünyada ilgi çeken okullar arasına girmesi ile ödülün kazanılmasında etkili olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, TBS kurucusu Mehmet Gültekin, Avrupa İş Konseyi Akademik Birlik Komitesince ödülünü almak ve başarı hikayesini anlatmak üzere konuşmacı olarak davet edildiği bildirildi. 


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