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Taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Şanlıurfa 11 Nisaspor ile Adıyaman 1954 takımları arasında oynanan karşılamada ortalık savaş alanına döndü.

Taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı

04 Aralık 2016 19:04
Taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’yı Bölgesel Amatör Ligde temsil eden 11 Nisanspor, bu hafta evinde Adıyaman 1954 takımını ağırladı. GAP Arena 1 Nolu Statta oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında olaylar çıktı. Adıyamanlı taraftarlar ile Şanlıurfalı taraftarlar arasında olaylar çıktı. Şanlıurfa 11 Nisanspor tribünlerinde maçı izleyen taraftarlar, üzerlerine gelen taşlardan korunmak için tribünleri terk edip sahanın dışına kaçtı. Taraftarlar arasında yaşanan taşlı kavga nedeniyle 3 kişi yaralanırken maça ise yaklaşık 20 dakika ara verildi.

Yaşanan olaylara polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Olayların yatışmasının ardından takımlar tekrar sahaya çıktı. Karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sonuçlanırken, maç sonunda da devam eden olaylar polisin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.


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