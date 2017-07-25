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Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı

Ünlü tarih bilimci Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve çok sayıda seveni katıldı.

Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı

25 Temmuz 2017 17:48
Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü tarih bilimci Prof. Dr. Halil İnalcık için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geleneksel tarzda “ulema kabri” yaptırıldı. Ünlü tarih bilimci İnalcık vefatının birinci senesinde Fatih Camii Haziresi'ndeki kabri başında anıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, ünlü tarih bilim İnalcık'ın kızı Gülhan İnalcık, Sanatçı Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı. Anma töreninde ünlü tarih bilimci için Kuranı Kerim tilavet edildi. Daha sonra ünlü profesör için dualar edildi.

Kuranı Kerim Tilaveti'nin ardından konuşan ünlü tarih bilim İnalcık'ın kızı Gülhan İnalcık, çok kısa sürede muhteşem bir kabir yapılmış. Her yönü ile babama layık bir kabir olmuş. Her geçen gün daha çok onur veriyor bana babamın kızı olmak. Onunla yetmiş sene yaşadım. Hala da onunla yaşıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Ben Halil hocayı ilk okumaya başladığımda, ben de tarih okumuş birisi olarak eserlerinin derinliği kapsamı karşısında hakikaten büyük heyecan duymuştum. Eserlerini 40'lı yıllardan yayınlamaya başlamış bir ilim çınarı olarak yıllarca hep okuduk okumaya devam ettik. Kendisi sadece Osmanlı- Türk tarihi araştırmakla kalmadı, Tarihin dünya tarihi içindeki yerini de ortaya koyan bir ilim adamıydı. Sık sık söylerdi; 'Osmanlı tarihini anlamadan Avrupa tarihini anlayamazsınız' 'Osmanlı tarihini incelemeden Dünya tarihini yazamazsınız' diyen büyük bir tarihçiydi. Kendisinin naaşının buraya defnedilmesi konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları direktifleri ve himayeleri çerçevesinde ortaya çok güzel bir eser koydular. Hocanın ilmine kişiliğine yakışır bir şekilde defnetme imkanı oldu. Bundan dolayı da ben emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Şahin, “Gerçekten çok önemli bir tarihçi, çok önemli bir insan. Halil İnalcık hocamızın manevi huzurundayız. Biz bir nebze hatırasına hizmet etme şerefine bugün nail olmuş olduk. Ben kendilerini 1998'de tanıma fırsatı bulmuştum” dedi.

Ünlü tarih bilimci Prof. Dr. Halil İnalcık için Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif okunuyor.

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: Halil İnalcık


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