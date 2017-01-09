Geldi gelecek derken beklenen kar sonunda İstanbul’u esir aldı. Şehrin geneli biranda beyaz örtüyle kaplandı.Üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı kentin güzelliğine güzellik kattı. İstanbul’un tarihi mekanları olan Sultanahmet, Galata Kulesi, Ayasofya gibi adresler fotoğraf sevdalılarının ilk adresi oldu. Deklanşörlerden büyüleyici kareler de görülmeye değerdi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan hava tahmin raporuna göre yurt genelinde etkisini sürdüren kar, İstanbul'da da 11 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Ayşe Gül Ayanoğlu



