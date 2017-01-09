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Tarih karlar altında

İstanbul’da cuma günü başlayan kar yağışı, kentte etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyen şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Karlı havanın çilesini kenara bırakan kimi vatandaşlar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı kimi de balık tuttu.

Tarih karlar altında
Tarih karlar altında - Foto Galeri

09 Ocak 2017 15:29

Geldi gelecek derken beklenen kar sonunda İstanbul’u esir aldı. Şehrin geneli biranda beyaz örtüyle kaplandı.Üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı kentin güzelliğine güzellik kattı. İstanbul’un tarihi mekanları olan Sultanahmet, Galata Kulesi, Ayasofya gibi adresler fotoğraf sevdalılarının ilk adresi oldu. Deklanşörlerden büyüleyici kareler de görülmeye değerdi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan hava tahmin raporuna göre yurt genelinde etkisini sürdüren kar, İstanbul'da da 11 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Ayşe Gül Ayanoğlu 

 


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