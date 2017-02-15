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Tarih Silivri'de canlandı

Silivrili dizi ve tiyatro oyuncusu Ali Solmaz ve ekibi, tarihi şahsiyetlerin hayatlarından kesitler sunacağı Evvel Zaman isimli oyununun davetiyelerini tarihi yaşatarak protokol üyelerine takdim etti.

Tarih Silivride canlandı

15 Şubat 2017 20:06
Tarih Silivri'de canlandı - Tıkla İzle

İzleyenleri tarihi yolculuğa çıkaracak olan Evvel Zaman isimli oyunu davetiyelerini de dönem kostümleri ve şahsiyetleri ile birlikte takdim eden Solmaz ve ekibi; Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana ve yeniçeriler ile birlikte Silivri sokaklarında tarihi esintiler yaşattı.

Vatandaşlar, sokakta karşılaştıkları oyunculara karşı yoğun ilgi gösterirken, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Suna Göçengil, STK Başkanları, basın mensupları, mahalle muhtarları da ekibi makamlarında kabul etti ve ekibin oyunun ön gösterimi şeklinde gerçekleştirdiği davetiye takdimin ardından teşekkürlerini ve desteklerini iletti.

Yusuf Eker
 

Etiketler: Ali Solmaz


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