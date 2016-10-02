TÜİK VERİLERİ

TÜİK, Kültürel Miras 2015 sonuçlarını paylaştı. Geçtiğimiz 2015 yılının sonu itibarıyla Erzurum’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3, birde özel olmak üzere 4 müzenin hizmet verdiği kaydedilerek, bu müzelerin 19 bin 864 eseri barındırdığı bildirildi. İldeki müzelerin bir yıllık düzeyde ziyaretçi sayısı ise 117 bin 288 kişi olarak aktarıldı.

ERZURUM VE BÖLGESEL DAĞILIM

Verilerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Erzurum’da 3, KUDAKA istatistik Bölgesinde 5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 14 müze bulunduğu belirtildi. Erzurum’da 19 bin 864, KUDAKA bölgesinde 20 bin 326, Kuzeydoğu’da 28 bin 602, Doğu Anadolu’da ise 125 bin 255 bin eserin bakanlığa bağlı müzelerde sergilendiği vurgulandı.

Verilere göre, Doğu Anadolu ve KUDAKA istatistik Bölgesinde 3 özel müze bulunuyor. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Hakkari özel müzeye sahip iller.

İLLER BAZLI DAĞILIM

TÜİK verilerine göre, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre müzelere bağlı taşınmaz kültür varlıklarının Doğu Anadolu Bölgesi illeri dağılımı şöyle: Kars 695, Erzurum 692, Bitlis 536, Erzincan 420, Malatya 272, Elazığ 249, Van 178, Bayburt 140, Ardahan 137, Tunceli 96, Iğdır 73, Muş 73, Bingöl 59, Ağrı 41, Hakkari 37,

ERZURUM’UN KÜLTÜREL VARLIĞI

Erzurum 992 kültür varlığına sahip. Bunların 187’si sivil mimarlık, 181’i dinsel, 116’sı kültürel,30’u idari, 56’sı askeri, 32’si endüstriyel ve ticari mahiyete sahip. Erzurum’da 2015 yılı itibariyle 46 mezarlık, 18 şehitlik, 7 anıt ve abide, 19 tarihi kalıntı bulunuyor. Erzurum’da bulunan taşınmaz kültür varlıkları içinde dini hüviyete sahip eserlerin oranı yüzde 18.85.

ERZURUM SİT ALANLARI

Erzurum Sit alanı sayısı bakımından da bölgenin öne çıkan illeri arasında yer alıyor. TÜİK’in Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklı verilerine göre Erzurum 90 sit alanına sahip durumda. Bu alanlarının 86’sı arkeolojik sit alanı, 1’i kentsel sit alanı, 2’si tarihi sit alanı ve biri de diğer kategorideki sit alanı hüviyetinde.

KÜLTÜREL MİRAS, 2015

Türkiye genelinde müze sayısı 2015 yılında yüzde 4,3 artarak 409 oldu

Türkiye genelinde müze sayısı 2015 yılında 17 artarak 409’a ulaştı. Bunların 193 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 216 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzelerin 63’ü arkeoloji ve tarih, 44’ü etnografya ve antropoloji, 86’sı ise genel müze olarak faaliyet gösterdi.

BAKANLIĞA BAĞLI MÜZELERDEKİ ESER SAYISI YÜZDE 0,6 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 235 bin 113 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 5,6 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 5,6 azalarak 28 milyon 122 bin 934 oldu.Bakanlığa bağlı ücretsiz müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı arttı

ZİYARETÇİ SAYISI

Türkiye’de 2014 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ücret ödeyerek ziyaret edenlerin sayısı 23 milyon 692 bin 984 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 79,5 iken, 2015 yılında 19 milyon 699 bin 239 ziyaretçi ile bu pay yüzde 70’e düştü. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 6 milyon 106 bin 806 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı 2014 yılında yüzde 20,5 olarak gerçekleşirken 2015 yılında 8 milyon 423 bin 695 ziyaretçi ile bu pay yüzde 30'a yükseldi.

ÖZEL MÜZELER

Özel müzelerde mevcut eser sayısı yüzde 5,1 arttı. Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 5,1 artarak 393 bin 602 oldu.Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 9,8 arttı. Özel müze ziyaretçi sayısı, 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 9,8 artarak 8 milyon 925 bin 132 oldu.

MİLLİ PARKLAR

Milli parkların alanı yüzde 1,7 arttı. Milli parkların alanı 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 1,7 artarak 828 bin 614 hektar oldu. Tabiat parkı sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 1,5, alanı ise yüzde 2,5 arttı. Tabiat parkı sayısı 2015 yılında 204’e, alanı ise 99 bin 394 hektara yükseldi.

Tabiat koruma alanlarının sayısı değişmedi. Tabiat koruma alanlarının sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre değişmedi ve büyüklüğü yüzde 0,02 artarak 64 bin 224 hektar oldu. Tabiat anıtı sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre değişmedi ve alanı yüzde 4,6 arttı.