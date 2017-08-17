Tarihe tanıklık eden objeler gün yüzüne çıkarılıyor

Konuyla ilgili Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Fransız Birlikleri 25 Nisan 1915 tarihinde Ertuğrul Koyu’na yapılan çıkarmanın hemen ardından bölgede mevzilenerek çarpışmalara katılmışlardır. 1919 yılından itibaren yaşanan mütareke döneminde Fransız Doğu Orduları Komutanının talimatı üzerine katıldıkları taarruzlar sırasında verdikleri kayıpları için 4 adet mezarlık alanı oluşturmuşlardır. Bu mezarlıklardan biri de Seddülbahir Kalesi içinde yer alan Genel Karargâh Tabyası Mezarlığı diğer ismiyle Galinier Mezarlığıdır. 1922’de Fransız Ordular Bakanlığı tarafından gönderilen bir heyet söz konusu mezarlıklarda teşhisleri yapılan asker naaşlarından aileleri tarafından istenenlerin Fransa’ya getirilmesini sağlamıştır. Kalan mezarların da toplu halde Seddülbahir Bölgesi’nde ortak bir alana defnedilmesi kararlaştırılmıştır. Seddülbahir Kalesi avlusundan taşınan Fransız asker naaşlarından geriye kalan kemik parçaları, mezar taşları, isim yazılı plakalar ve künyeler devam eden arkeolojik saha araştırmaları sırasında tespit edilmeye başlanmıştır. Son olarak toplu halde ele geçen Fransız asker künyelerin araştırılması sonucu 8. Piyade alayında görev yapan Çavuş Théophile Marie Guyomard’ın ismi okunmuş, askerin muhtemelen Seddülbahir Bölgesindeki çatışmalar sırasında 4 Haziran 1915 tarihinde 34 yaşında hayatını kaybettiği ve kale içine defnedildiği belirlenmiştir. Başkanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde Çanakkale Arkeoloji Müzesi denetiminde devam edilen arkeolojik araştırmalarda şu ana kadar Fransız Savunma Bakanlığı arşivlerinde dahi tespiti yapılamayan asker isimlerinin belirlenmesine yönelik incelemelere devam edilmektedir.”

Murat Yüksel