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Tarihi bir yapı daha gün yüzüne çıkıyor

Tarihi arasta çarşısı içerisinde yer alan Bergama Bedesteni, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Tarihi bir yapı daha gün yüzüne çıkıyor

18 Şubat 2017 16:54
Tarihi bir yapı daha gün yüzüne çıkıyor - Tıkla İzle

Mimarisinden 16. yüzyılın sonları - 17. Yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin edilen ve döneminde içinde kıymetli eşyaların satıldığı ticari bir yapı olarak kullanılan tarihi Bergama Bedesteni, Bergama Belediyesi tarafından restore edilerek kamu yararına turizm ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere hizmete sunulacak. İçinde bulunduğu Arasta ve yakınında bulunan Şadırvan Camii civarının da canlanmasına katkı koyacak.

Buna göre mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve yapılan protokol ile kullanımı Bergama Belediyesi’ne geçen Bergama Bedesteninde ilk olarak onaylı koruma amaçlı imar planı doğrultusunda yapının ortaya çıkarılması ve çevreden algılanabilmesi amaçlandı. Bunun için Şadırvan Caddesi üzerinde bulunan 5 adet dükkan bedelleri ödenerek belediye tarafından kamulaştırıldı. Daha sonra içi boş olan dükkânların Bergama Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı başlatıldı. Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çalışmalarına da başlanıldı.

Bergama Belediyesi’nin eskimeye yüz tutmuş çok sayıda tarihi yapıyı Bergama’ya kazandırdığını ve bu konuda çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Özellikle son dönemde tarihi Osmanlı arastasında bahar ve yaz dönemlerinde güzel bir hareketlilik yaşanmakta. Bergama Bedesteninin restorasyonu gerçekleştirildikten sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş kentimizin hızla gelişen turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

BERGAMA BEDESTENİ

Değerli kumaşlar, mücevherler ve buna benzer eşyanın satımına mahsus üstü kapalı çarşılar olan bedestenler, Osmanlı döneminin önemli ticari mekânlarının başında gelmektedir. Bergama Bedesteni, 21,40 m x 13,90 m. ölçüsünde olup yaptıranı bilinmemektedir. Mimarisinden 16.yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bina iki payeli ve altı kubbelidir. Tarihi Osmanlı Arastası yanında bulunan bedesten, etrafındaki dükkânlar ile bir bütün oluşturur. Dikdörtgen planlı yapı iki sıra halinde altı adet kubbe ile örtülmüştür. Kubbeleri taşıyan kemerler ortadaki iki fil ayağına basmaktadır. Dış duvarlar ve ayaklar taş-tuğla ile karışık örülmüştür. Kubbe ve kemerlerde ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Sertan Ergit 

Etiketler: arasta çarşısı, Bergama Bedesteni, restore


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