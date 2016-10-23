Torbalı ilçesi Bülbülderesi Mahallesi'nde kırsal alanda 4 kişi tarafından tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı yönünde ihbar alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde Y.C., A.Y., E.U. ve S.Ö. kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanırken, şahısların kazı esnasında kullandığı 2 kazıcı delici alet, patlatmada kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda elektrikli patlayıcı düzeneği, bir adet seyyar jeneratör, çok sayıda kazma, balyoz, kürek ve bir otomobil ele geçirildi. Suçüstü yakalanan sanıklar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.