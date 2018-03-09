Tarihi Kabataş Erkek Lisesi Yatakhanesindeki tartışmalı restorasyon

Havadan görüntülenen çalışmalarda kullanılan iş makineleri tepki çekti. Uzmanlar iş makineleriyle yapılan yıkımın tarihi yapıya zarar verdiğini belirterek, restorasyon işlemlerini yapan İstanbul Valiliğine tepki gösterdi.
Beşiktaş’taki Tarihi Kabataş Erkek Lisesi Yatakhanesi binasında restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında bina güvenlik amaçlı boydan boya demir kaplamalarla kapatıldı. Çalışmalarda iş makineleriyle yıkım yapıldığı öğrenildi. Yatakhane bölümündeki sonradan yapılan ek binaların yıkılacağı, tarihi binaların ise restore edileceği belirtildi.
Öte yandan içeride alınan üst düzey güvenlik önleminin yanı sıra öğrencilerin lise binasında eğitim gördükleri öğrenildi. Uzmanlar ise İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen restorasyon çalışmalarında iş makinesi kullanmanın tarihi yapıya zarar verdiğini öne sürdü.
Restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde tarihi binanın içinde iş makinelerinin çalıştığı görülüyor. Öte yandan binanın tamamen üzerinin kapatıldığı da görülüyor.
Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe