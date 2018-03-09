Diğer
Kategoriler

Tarihi Kabataş Erkek Lisesi Yatakhanesindeki tartışmalı restorasyon

İstanbul Beşiktaş’taki Tarihi Kabataş Erkek Lisesi Yatakhane binasında restorasyon çalışmaları başladı.

Tarihi Kabataş Erkek Lisesi Yatakhanesindeki tartışmalı restorasyon

09 Mart 2018 10:46
Tarihi Kabataş Erkek Lisesi Yatakhanesindeki tartışmalı restorasyon - Tıkla İzle

Havadan görüntülenen çalışmalarda kullanılan iş makineleri tepki çekti. Uzmanlar iş makineleriyle yapılan yıkımın tarihi yapıya zarar verdiğini belirterek, restorasyon işlemlerini yapan İstanbul Valiliğine tepki gösterdi. 

Beşiktaş’taki Tarihi Kabataş Erkek Lisesi Yatakhanesi binasında restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında bina güvenlik amaçlı boydan boya demir kaplamalarla kapatıldı. Çalışmalarda iş makineleriyle yıkım yapıldığı öğrenildi. Yatakhane bölümündeki sonradan yapılan ek binaların yıkılacağı, tarihi binaların ise restore edileceği belirtildi. 

Öte yandan içeride alınan üst düzey güvenlik önleminin yanı sıra öğrencilerin lise binasında eğitim gördükleri öğrenildi. Uzmanlar ise İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen restorasyon çalışmalarında iş makinesi kullanmanın tarihi yapıya zarar verdiğini öne sürdü. 

Restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde tarihi binanın içinde iş makinelerinin çalıştığı görülüyor. Öte yandan binanın tamamen üzerinin kapatıldığı da görülüyor.  

Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç