Tarihi Sirkeci Garı'nda satranç turnuvası

Satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'ta büyük heyecan sona eriyor. Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde yapılan elemelerin ardından en iyi satranç sporcuları, İstanbul'daki büyük finalde karşı karşıya geliyor. 20 Ekim Cumartesi günü Tarihi Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek finalde Türkiye şampiyonu belli olacak.

Online elemelerinde yıldırım satranç formatıyla bir ilke sahne olan turnuvanın finalinde, bölgelerinde başarılı olan satranç oyuncuları hızlı satranç formatıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Finalde yarışmacılara 10 dakika oyun süresine ek olarak +5 saniye eklemeli hamle süresi tanınacak. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara çeşitli ödüller dağıtılacak. İstanbul'daki büyük finalde 7 bölgeden 32 satranç sporcusunun oluşturduğu 8 takım şampiyon olmak için mücadele edecek.