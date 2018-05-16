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Tarihi Ulucami'ye mahyalar böyle asıldı

Bursa'da Ramazan-ı Şerif ayıyla birlikte tarihi Ulucami'ye Oruç Arınmaktır yazılı mahyalar asıldı. İlk teravihin kılınmasıyla birlikte Ulucami'nin minareleri arasında yanan anlamlı mesaj görsel şölen oluşturdu. Vakıfların ustaları Ramazan'dan bir kaç gün önce 70 metre yükseklikte 30 metre uzunluğundaki mahyaları büyük bir ustalıkla astılar, ilk ışıklar ise Ramazan ile birlikte yandı.

Tarihi Ulucamiye mahyalar böyle asıldı
Tarihi Ulucami'ye mahyalar böyle asıldı - Foto Galeri

16 Mayıs 2018 10:16
Tarihi Ulucami'ye mahyalar böyle asıldı - Tıkla İzle

Mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi, Ulucami'nin mahyalarını astı. Tek şerefesi bulunan ve iki minare arası 70 metre olan Ulucami'ye 30 metrelik mahya asıldı. Mahyada ramazan ayının ilk 15 gününde 'Oruç Arınmaktır' mesajı yer alacak. Titiz çalışmalar sonucu iki minare arasına çektikleri halatlara ince ince işledikleri mahyaları asan ekip, vatandaşlara da heyecan yaşattı. Ustaların mahya asması drone ile görüntülendi. 

44 senedir Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan baş usta Kahraman Yıldız, "Son mahyacı olarak geçiyoruz. Mahyanın doğum yeri Sultanahmet Camii. Sultanahmet döneminde Hafız Ahmet Çelebi Kefevi tarafından bir mahya sunulur ve beğenilir. Ondan sonraki senelerde bütün camilere mahyalar asılmıştır. Bugün Ulucami'de düzenimizi kurduk. Akşam ezanında mahyalar yanmaya başlayacak. Bu sene, 'Oruç Arınmaktır' yazacak. 4 kişilik bir ekiple geldik. Ramazanın son 15 gününde ise Ulucamiye "Ye Yedir İsraf Etme" yazacağız" dedi.  

Burak Türker - Serkan Akkuş - Zafer Peker

 

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