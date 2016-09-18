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Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende sanatçının yakın arkadaşı Zeki İrfanoğlu gözyaşlarını tutamazken, Akan'ın kızı Özlem Üregül de yaptığı konuşmada, "Babam attığı her adımda Türkiye’nin daha iyi bir geleceği olması için uğraştı" dedi.

Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tören düzenlendi

18 Eylül 2016 15:36
Tarık Akan için tören düzenlendi - Tıkla İzle

66 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın efsanevi sanatçısı Tarık Akan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için önce Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ailesinin isteği üzerine Tarık Akan'ın cenazesi tören alanına getirilmedi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sanatçılar, Tarık Akan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Bir kadın, yaşanan izdihamdan dolayı baygınlık geçirdi.

Özlem Üregül, babasını anlattı
Törende bir konuşma yapan Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül, toplumun her kesiminin babasını sevdiğini belirterek, "Biz üç kardeşiz, hepimizi ayrı ayrı çok sevdi ve her zaman her konuda bize eşit davrandı. Babamı her kesimden, her yöreden insan sevdi. Babam Türkiye’nin her yöresini çok iyi bilirdi. Türkiye insanının dertlerini ve sevinçlerine filmlerine aktardı. Babam attığı her adımda Türkiye’nin daha iyi bir geleceği olması için uğraştı. Bunları yaparken sevenlerinin sevgisini her zaman yanında hissettiğini bilmenizi isterim. Biz babamı kaybetmedik kazandık, Türkiye Tarık Akan’ı kazandı" diye konuştu.

"Canımın yarısını kaybettim"
Tarık Akan’ın 52 senelik arkadaşı Zeki İrfanoğlu da törende duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan İrfanoğlu, "Ölmeden bir süre önce bir yerde otururken, 'Bu kadar maddi gücümüz var, Amerika'ya neden gitmiyoruz dedim. 'Atatürk gitti mi, ben niye gideyim?' dedi. Tarık benim 52 yıllık arkadaşımdı. Siz Tarık Akan'ı kaybettiniz, ben canımın yarısını kaybettim" şeklinde konuştu.

Sanatçı Rutkay Aziz de yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Tarık Türkiye’nin Tarık Akan’ı ama benim, bizim Bakırköylü devrimci canımın içi arkadaşım ve onun veda edişiyle bizden de bir parça Zuhuratbaba’ya gidiyor. Ben onu 1967 yılında Bakırköy lisesi tuvaletinde sigara içerken tanıdım. Basketbol takıma çağırdım onu. İlk maçta da fena yenildik. Sonra bir kavganın içine girdik. Çünkü emeğin kutsal olduğuna inandık. Maden işçileriyle, 1 Mayıs’ta beraberdik. Hep emeğin yanında olduk. Tarık öylesine ilkeli, onurlu, gururlu, kavgacı biriydi. Üç şeye toz kondurmazdı. Mustafa Kemal, Nazım Hikmet, İlhan Selçuk ağabeyimiz."

Fazıl Say'dan müzik dinletisi
Ünlü piyanist Fazıl Say da törende Tarık Akan'ın sevdiği parçalardan oluşan bir müzik dinletisi sundu. Törende Taş Mektep Korosu da sahne aldı.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören sona ererken, ünlü sanatçı Tarık Akan Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy'deki Zuhuratbaba Mezarlığı'nda defnedilecek.

Başak Akbulut - Emrah Kuş - Hülya Keklik - İsmail Coşkun

Etiketler: muhsin ertuğrul sahnesi, Tarık Akan


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