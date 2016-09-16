Tarık Akan'ın son anlarında yanında bulunan oğlu Barış Zeki Üregül şu açıklamayı yaptı.

“Babam 3 haftadır hastanede tedavi görüyordu. Bodrum’dayım derken babam hastanedeydi. Orada sadece 1 hafta tatil için kaldı, hastalığı ağırlaştı ve yatış verdiler. Dün gece 1’de biz üç çocuğu başındayken vefat etti. Babam sadece biz ailesi için değil. Tüm Türkiye için önemli biriydi. Şimdi yalan yanlış iddialar atan o şahıs (ağabeyi Turgut Üregül) şov amaçlı hastanenin önünde konuşuyor. Gerekli açıklamayı yapmak istedim çünkü bizim kaybımızdan reklam yapmaları çok can acıtıcı. ‘Cenaze kayıp’ demesi çok garip, biz şu an babamızın vefat işlemleriyle ilgilenirken aşağıda konuşma yapan kişinin yıllardır babamın olduğu yere bile yaklaşamaması herkesçe biliniyordu. Cenaze işlemlerini bugün gün içinde kararlaştırıp bilgi vereceğiz. Babamızı çok seviyoruz, sevenlerine de teşekkür ediyoruz”

Zelal Özalp - Hürriyet gazetesi