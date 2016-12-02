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Tarık Daşgün: Benim oyuncularım yüreği elinde oynuyor

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının yüreği elinde oynadığını söyledi.

Tarık Daşgün: Benim oyuncularım yüreği elinde oynuyor

02 Aralık 2016 00:08

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, her maçı kazanmak için oynadıklarını vurguladı. Daşgün, her maçı ayrı ayrı düşünerek hazırlandıklarını belirterek, "Biz açımızdan maç mücadele içerisinde geçti. Gruplara galibiyetle girmek keyifli. Oyunun büyük bir bölümünde mücadele görüntüsü verdik. Bizim için mücadele hem ligde hem kupada devam ediyor ama bizim için lig şampiyonluğu daha önemli. Biz maç maç bakıyoruz ve önümüzde hangi maç var ise ona hazırlanıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kazanmak için çıkıyoruz. Karşımızda bir Süper Lig takımı var. Biz mücadelemizi ettik, direndik. Rakip baskılı oynadı ama direncimizi kıramadılar. Ben özellikle sıkıntılı olması ve ağrılarına rağmen devam etmesinden dolayı önce Oğuz’u sonra bütün takımı kutluyorum" dedi.

Oyuncularının yüreği elinde oynadığını belirten Daşgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ratosyonlu oynadık ama oynayan, oynamayan, sonradan oluna giren, girmeyen, yedek oyuncu anlamında kimse yok. Kim oynarsa oynasın benim hepsine inancım ve güvenim sonsuz. Uzun süreden sonra oynayan oyuncularımız da vardı. Benim oyuncularımın hepsi yüreği elinde oynuyor. Şampiyonluk yolunda bu da bizim büyük bir silahımız."

Etiketler: Gümüşhanespor, Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Trabzonspor galibiyeti


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