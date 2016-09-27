İlginç tarzı ve stili ile milyonların gönlünde taht kuran pop dünyasının ünlü ismi Tarık Mengüç, bir televizyon kanalının program çekimleri için Edirne’ye geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mengüç, son zamanlarda sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

“Çocuk karizma olarak tamam”

Kerimcan Durmaz’ın sosyal medyada bir şeyler yaptığını ifade eden Mengüç, “Çocuk karizma olarak tamam. Yurtdışına gidiyor, bir şeyler yapıyor eyvallah. Dj olduğunu bilmiyorum. Başkası mı çalıyor? Kendi mi çalıyor? Öğrensin. Öğrenmenin yaşı yok. Ama desteği olursa bugün Türkiye’de neler oldu, o da bir yerlere gelir” dedi.

“İyi yapın güzel şeyler yapın çocuklar sizi örnek alsın”

Herkesin bir zamanı olduğunu kaydeden Mengüç, “Bir bakarsın Türk Halk Müziği yaparlar. Türk Halk Müziği furyası başlar. Bir bakarsın arabesk vardır, arabesk başlar gider. Şimdi sosyal medyada fenomen olan arkadaşlarımız onlarda kendine göre bir şekilde popüler olmuş. Çoğunluğu arkadaşım. Evet beni örnek alıyorlar, bende onlara şunu öğretmeye çalışıyorum. İyi yapın güzel şeyler yapın çocuklar sizi örnek alsın. Tabii ki kötü insanlar olabilir içlerinde onları eleyecekler sonra. Bu bir senelik bir süreç değil. Biz bunu 25 sene sonra görmemiz lazım. 25 sene sonra görürsek hala kalıcıysa tamam oldu. Ama şu anda popüler olan zamanı değerlendiriyorlar” dedi.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı