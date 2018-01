Tarım Kredi’den çiftçilere tarım sigortası çağrısı

Poyraz, yazılı açıklamasında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üzerinden yapılan tarım sigortalarında primin yarısının, bazı teminatlarda ise primin üçte ikisinin devlet tarafından ödendiğini belirtti. Poyraz, "Ayrıca çiftçilerimizin, tarımsal işletme varlıklarını TARSİM’e sigorta ettirmeleri halinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ait faizlerin yüzde 25-yüzde 100’ü devlet tarafından ödeniyor ve çiftçilerimiz indirimli faiz oranlarından faydalandırılıyor. Bunun yanında, doğal afetler ve kuraklık sebebiyle kredi borcunu ödeyemeyen ortaklarımızın kredi borçlarının ertelenmesinde, yasal mevzuat gereğince yalnızca faiz indirimli kredi borçları ertelenebiliyor. Dolayısıyla üreticilerimizin tarımsal varlıklarının TARSİM’e sigorta ettirilmesi şartı, kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerinde de aranıyor" dedi.

"2017 yılı içerisindeki kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerinde TARSİM’e sigorta yaptıran ortaklarımız bu imkandan faydalanırken sigorta yaptırmayan ortaklarımız ertelemeden yararlanamayarak mağdur oldular" diyen Poyraz, bu açıdan tüm üreticilerin ve ortakların ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve TARSİM’e sigorta yaptırmalarının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Poyraz, bu yıl TARSİM kapsamının daha da genişlediğini ifade ederek, kadın ve genç çiftçilerin tarım sigortalarına katılımını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5’i oranında indirime gidildiğini ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamına buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, tritikale, yulaf ürünlerini ve bu ürünlerin tohumluklarının da dahil edildiğini belirtti.

Poyraz ayrıca kuraklık sigortasının son başvuru tarihinin birçok bölgede 31 Ocak olarak belirlenmesi sebebiyle üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi güncellemelerini en kısa sürede yapmak suretiyle tarım sigortalarını bağlı bulundukları Tarım Kredi Kooperatiflerinden yaptırabileceklerine dikkat çekti.

Genel Müdür Poyraz, üreticilerin; her ilin, her ilçenin, her ürünün son kabul tarihinden önce sigortalarını yaptırabileceklerini hatırlatarak, son güne kalınması halinde yoğunluktan dolayı zorluklar yaşanabileceğini belirtti.