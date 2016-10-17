Bayraktar, yaptığı açıklamada, Temmuz ayında toplam istihdamın, Haziran ayıran göre 15 bin kişi azalarak 27 milyon 651 binden 27 milyon 636 bine gerilediğini belirtti. İşsizliği 2,3 puan düşürerek yüzde 13’den yüzde 10,7’ye çeken tarımın istihdamın yüzde 20,7’sini karşıladığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Tarım, Temmuz ayıyla birlikte istihdamdaki payını yüzde 20,2’den yüzde 20,7’ye çıkardı. Buna karşın, toplam istihdamda inşaatın payı yüzde 7,5’den yüzde 7,4’e, sanayinin payı yüzde 19,3’ten yüzde 19’a, hizmetlerin payı yüzde 53,1’den yüzde 52,9’a geriledi. Temmuz ayında, Haziran ayına göre istihdamdaki payını artıran tek sektör tarım oldu.

-Haziran, Temmuz, Ağustos’ta zirveye çıkıyor-

Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tarımsal faaliyetler zirveye çıkıyor. Tarım sadece kendi alanında istihdam sağlamakla kalmıyor, sanayi, ulaştırma, depolama, otelcilik ve lokanta hizmetleri, toptan ve perakende ticaret gibi tarımla ilgili diğer sektörlerinde istihdam yaratmasına katkıda bulunuyor, milyonlarca kişiye aş ve iş sağlıyor.”

-Tarımda çalışanların yüzde 46,05’i kadın-

Tarımda çalışan 5 milyon 727 bin kişinin yüzde 53,95’ini erkeklerin, yüzde 46,05’ini kadınların oluşturduğunu bildiren Bayraktar, 3 milyon 90 bin erkek ile 2 milyon 637 bin kadının tarımda istihdam edildiğini belirtti. Türkiye’de 8 milyon 431 bin kadının istihdamda yer aldığını, bunların 4 milyon 484 bininin hizmetler, 2 milyon 637 bininin tarım, 1 milyon 222 bininin sanayi, 89 bininin ise inşaat sektöründe çalıştığını vurgulayan Bayraktar, tarımda çalışanların yüzde 46,05’inin kadın olduğunu, çalışan kadınların yüzde 31,3’ünün ise tarımda istihdam edildiğine dikkati çekti.

Bayraktar, kadın istihdamında hizmetler payının yüzde 53,2 iken, sanayinin payının yüzde 14,5’de, inşaatın payının yüzde 1,1’de kaldığını vurguladı.