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Tarlasından çaldırdığı 19 ton mısır buldu

Tokat’ın Pazar ilçesinde biçerdöverle hasat edilmek suretiyle yaklaşık 19 ton silajlık mısırı çalınan çiftçi, şahısların yakalanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Tarlasından çaldırdığı 19 ton mısır buldu

04 Ekim 2016 15:49
Tarlasından çaldırdığı 19 ton mısır buldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Pazar ilçesinde yaklaşık 19 ton silajlık mısırın tarladan hasat edilerek çalınması olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında mısırların izine ulaşıldı. Polis, Turhal ilçesinde satıldığı tespit edilen mısırları Çorum’a kamyonla götürülürken ele geçirdi. Pazar ilçesine getirilen mısırlar sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler F.Ş., O.Ş, ile M.A İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Evde bayram havası
Yaklaşık 19 ton mısırını geri alarak satan çiftçi İsa Demirel (36), olayın kısa sürede aydınlatılmasından dolayı yaşadığı sevinci basın mensupları ile paylaştı. Tarlasına gittiğinde hayatının şokunu yaşayan Demirel, mısırların satıldıktan sonra Çorum’a gönderilirken yakalanması sonucu evde bayram havası yaşandığını ifade ederek, "Hasat edilerek çalınan silajlık mısırlarımı Turhal’da bir bayiye satmışlar. O da mısırları Çorum’a kendi kamyonuna yükleyerek göndermiş. Ürünlerim yolda emniyet tarafından yakalandı. Ürünümü gidip teslim aldım. Tarlamda zarar tespiti yapıldı. Allah razı olsun yetkililerden. Kısa sürede olayı aydınlattılar. Şahıslardan şikayetçi oldum" dedi. Pazar ilçesinde 6 yıldır kiraladığı tarım arazisinde yaklaşık 25 dönüm alana mısır eken çiftçi İsa Demirel, tarlasını kontrole gittiğinde büyük şok yaşamıştı. Yaklaşık 15 dönümlük alanda bulunan 19 ton mısırı çalınan Demirel, durumu polise bildirmişti. 

Nurhan İçmez

Etiketler: pazar, Tokat


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