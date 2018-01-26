Tarsus’ta kaçak kazı operasyonu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi No: 10 adresinde 3. derece sit alanı içinde bulunan iş yerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan emniyet güçleri, durumu ilçe müze müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Çevresi betonarme duvar ile örülü iş yeri olarak kullanılan adrese giden ekipler, iki adet kaçak kazı çukuru açıldığını tespit ettiler.

Yapılan incelemede ise kaçak kazı yapan şahıslardan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren ve bulundurulması, alınıp-satılması yasak olan Roma ve çeşitli dönemlere ait 1 adet ok ucu, 5 adet sikke, 1 adet sütun başı ve 1 adet blok taş ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Ersoy Yalçın