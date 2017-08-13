Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

Olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Kuruçeşme Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanından birlikte çıkan Burak İçöz (30), Kudret T. ve Serkan Y. otomobille seyir halindeyken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen Burak İçöz aracın bagajındaki tüfeği alarak Kudret T.'ye doğrulttuğu sırada Kudret T. yanında bulunan tabancayla İçöz’ü vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de araçta bulunan Şenol Y.’nin kalçasına isabet etti. Burak İçöz olay yerinde yaşamını yitirirken, Serkan Y. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Olay sonrası şehir dışına kaçtığı tespit edilen Kudret T.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Zanlı, akrabalarıyla birlikte Trabzon’a giderken Giresun’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Kudret T., sabah cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri eşliğinde cinayeti işlediği silahın yer tespiti için Karacasu beldesindeki ormanlık alana götürüldü. Zanlının silahı attığını söylediği yerde yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu silah bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem