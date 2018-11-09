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Tartıştığı engelli eşini araçtan attı

Tartıştığı engelli eşini araçtan attı
Tartıştığı engelli eşini araçtan attı

Zonguldak’ta bir kişi tartıştığı görme ve işitme engelli eşini araçtan attı. Araçtan atılan engelli kadın hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre, görme ve işitme engelli olan 42 yaşındaki Hanım S., eşiyle birlikte seyir halindeyken araçtan atıldı. Araçtan atılan engelli kadın hafif şekilde yaralandı. Araç ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Hanım S., görmediği ve konuşamadığı için yaşadığı şoku işaret diliyle anlatmaya çalıştı. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Engelli kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın sebebi araştırılıyor.

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