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Tartıştığı eşini bıçakladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak yaraladı.

Tartıştığı eşini bıçakladı

30 Eylül 2016 21:06

Edinilen bilgiye göre olay, Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evde oldukları sırada Y.K. ve eşi S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K, eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan S.K. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Etiketler: , tartışma


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